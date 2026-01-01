Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 34: Lehrerin aus Leidenschaft
23 Min.Ab 12
Simone Stein (32) ist Lehrerin mit Leib und Seele. Doch seit sie von drei Maskierten überfallen und ausgeraubt wurde, ist Angst ihr ständiger Begleiter. Statt den Vorfall zusammen mit ihrem Partner aufzuarbeiten, flüchtet sie sich in ein anderes Projekt - ihren neuen Schüler Dany. Verbissen versucht sie dem Jungen zu helfen. Doch dann eröffnet er ihr ein Geheimnis, das sie komplett aus der Bahn zu werfen droht.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH