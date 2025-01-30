Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: Du gehörst nur mir
23 Min.Ab 12
So Mancher würde Anna Breitenbach (28) um ihr Leben beneiden: großes Haus, süßes Baby, erfolgreicher Ehemann. Doch hinter verschlossenen Türen herrscht Angst. Ihr Ehemann Frank (42) tyrannisiert sie, schlägt sie und droht ihr Baby Leo wegzunehmen, sollte sie sich trennen. Doch Anna kann und will so nicht weitermachen und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand: Sie flieht mit ihrem Baby zu einer alten Freundin. Dort trifft sie ihre Jugendliebe Tim wieder ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1