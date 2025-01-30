Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 39: Kampf um Liebe und Tod
22 Min.Ab 12
Als Marie (15) erfährt, dass ihre Eltern Carola (39) und Bernd (41) sich scheiden lassen wollen, bricht für sie eine Welt zusammen. Mit allen Mitteln probiert sie ihren Traum von einer glücklichen Familie zu retten. Als sei Maries Situation noch nicht traumatisch genug, erfährt sie, dass ihre Mutter Brustkrebs hat. Marie soll daraufhin zu ihrem Vater und seiner neuer Freundin ziehen. Doch Marie will ihr Schicksal nicht einfach so hinnehmen und kämpft!
