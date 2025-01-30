Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 41: Die Tochter meines Chefs
Ab 12
Job, Auto, Geld - so hat sich Tobi (26) seine Zukunft immer vorgestellt. Der ehrgeizige Plan, in der Firma von Immobilien-Hai Frank Müller Karriere zu machen, scheint aufzugehen. Als Tobi persönlich dafür sorgt, dass ein Millionen-Deal abgeschlossen wird, befördert ihn Müller zu seinem Assistenten. Doch dann trifft er auf Leah (21), die sich für den Erhalt alter Wohnfläche engagiert. Tobi verliebt sich in sie und verschweigt ihr, dass er eigentlich auf der anderen Seite steht.

