Schicksale - und plötzlich ist alles anders
23 Min.Ab 12
Kaufen, kaufen, kaufen - das ist Anna Sebalds einziger Ausweg aus dem Kummer über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Doch aus dem harmlosen Hobby wird schnell eine unkontrollierbare Sucht und die 30-Jährige gerät in einen Strudel aus Schulden und Lügen. Um ihre Einkaufs-Eskapaden vor ihrem Ehemann Klaus zu verbergen, hofft Anna auf die Hilfe des Gerichtsvollziehers Walter Paulsen. Doch der hat sehr abgründige Vorstellungen davon, wie Anna ihre Geldprobleme lösen kann.
