Koch aus Leidenschaft

SAT.1Staffel 9Folge 49
23 Min.Ab 12

Koch Nick (38) verhindert in letzter Sekunde, dass sein Bruder Alex (34) sich das Leben nimmt. Der große Bruder fühlt sich verantwortlich und ist erleichtert, als Alex neuen Lebensmut schöpft: Er möchte eine Karriere als Koch einschlagen! Doch er kann nicht kochen. Als der unmündige Alex ein Restaurant kaufen will, gerät Nick in eine prekäre Lage. Kann er dem Bruder helfen oder wird er ihm ungewollt schaden?

SAT.1
