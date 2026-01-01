Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 57
Folge 57: Der blinde Passagier

22 Min.Ab 12

Der 39-jährige Lehrer Jochen Dembowski ist eigentlich sehr glücklich mit seiner Freundin Dina. Seit zwei Jahren sind sie verlobt, doch schafft er es nicht, den finalen Schritt zu machen. Am Tag der Abreise in den gemeinsamen Holland-Urlaub stellt Dina ihm ein Ultimatum. Es kommt zum Streit und Jochen tritt den Campingurlaub alleine an. Als er an einer Raststätte Halt macht, entdeckt er seine 18-jährige Schülerin Julia, die sich in seinem Wohnmobil versteckt hat ...

