Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe auf Bewährung

SAT.1Staffel 9Folge 62
Liebe auf Bewährung

Folge 62: Liebe auf Bewährung

23 Min.Ab 12

Heirat - Haus - Kind! So hat sich Krankenschwester Susanne ihr Leben vorgestellt. Doch stattdessen schlittert die 31-Jährige von einem Reinfall in den nächsten. Einziger Lichtblick: Ihre Brieffreundschaft zu Alex. Doch der sitzt wegen bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis. Eines Tages steht er vor ihrer Tür. Schnell merkt Susanne, dass ihre Gefühle zu Alex weit über eine Brieffreundschaft hinausgehen. Sie wirft alle Bedenken über Bord und hilft ihm seine Unschuld zu beweisen.

SAT.1
