Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 62: Liebe auf Bewährung
23 Min.Ab 12
Heirat - Haus - Kind! So hat sich Krankenschwester Susanne ihr Leben vorgestellt. Doch stattdessen schlittert die 31-Jährige von einem Reinfall in den nächsten. Einziger Lichtblick: Ihre Brieffreundschaft zu Alex. Doch der sitzt wegen bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis. Eines Tages steht er vor ihrer Tür. Schnell merkt Susanne, dass ihre Gefühle zu Alex weit über eine Brieffreundschaft hinausgehen. Sie wirft alle Bedenken über Bord und hilft ihm seine Unschuld zu beweisen.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH