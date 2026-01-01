Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 63
Folge 63: First Love

22 Min.Ab 12

Bernhard (48) und Tochter Lisa (17) sind ein Herz und eine Seele. Doch als die Schülerin ihren ersten Freund Leo mit nach Hause bringt, brennen dem treusorgenden Vater die Sicherungen durch. Überzeugt davon, dass Leo nicht der Richtige für sein kleines Mädchen ist, versucht er mit allen Mitteln, die beiden auseinanderzubringen. Doch dann bringt Bernhards Beschützerwahn seine geliebte Tochter plötzlich in Lebensgefahr.

