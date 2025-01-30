Ich darf Dich nicht liebenJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 65: Ich darf Dich nicht lieben
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Elena (41) hatte in der Liebe wenig Glück. Ein plötzliches Zusammentreffen mit dem viel jüngeren Stevie (24) bringt ihre Gefühlswelt gehörig durcheinander. Schnell entwickelt sich eine heiße Romanze. Doch die Zeichen stehen denkbar schlecht. Elena ahnt nicht, dass Stevie der erwachsene Sohn ihrer ehemals besten Freundin Gabriella (45) ist. Als Gabriella beschließt, wieder in ihre alte Heimatstadt ziehen, fliegt die heimliche Liebelei auf. Gabriella ist entsetzt.
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH