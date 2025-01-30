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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich darf Dich nicht lieben

SAT.1Staffel 9Folge 65vom 30.01.2025
Ich darf Dich nicht lieben

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 65: Ich darf Dich nicht lieben

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Elena (41) hatte in der Liebe wenig Glück. Ein plötzliches Zusammentreffen mit dem viel jüngeren Stevie (24) bringt ihre Gefühlswelt gehörig durcheinander. Schnell entwickelt sich eine heiße Romanze. Doch die Zeichen stehen denkbar schlecht. Elena ahnt nicht, dass Stevie der erwachsene Sohn ihrer ehemals besten Freundin Gabriella (45) ist. Als Gabriella beschließt, wieder in ihre alte Heimatstadt ziehen, fliegt die heimliche Liebelei auf. Gabriella ist entsetzt.

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