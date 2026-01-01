Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das bisschen Haushalt

SAT.1 Staffel 9 Folge 67
Folge 67: Das bisschen Haushalt

23 Min. Ab 12

Frank Meibach (38) hat nur ein Ziel: Die Partnerschaft in der Kanzlei seiner Chefin Melanie. Dafür opfert der ambitionierte Anwalt alles und vernachlässigt seine Familie. Als ein Unfall seine Frau Larissa (36) für unbestimmte Zeit außer Gefecht setzt, sieht sich Workaholic Frank auf einmal mit Haushalt und Kindern konfrontiert. Mit Schrecken muss er erkennen, dass er für seine Kinder fremd ist und er fast nichts über sie weiß. Er muss sich entscheiden: Karriere oder Familie?

SAT.1
