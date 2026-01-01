Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 67: Das bisschen Haushalt
23 Min.Ab 12
Frank Meibach (38) hat nur ein Ziel: Die Partnerschaft in der Kanzlei seiner Chefin Melanie. Dafür opfert der ambitionierte Anwalt alles und vernachlässigt seine Familie. Als ein Unfall seine Frau Larissa (36) für unbestimmte Zeit außer Gefecht setzt, sieht sich Workaholic Frank auf einmal mit Haushalt und Kindern konfrontiert. Mit Schrecken muss er erkennen, dass er für seine Kinder fremd ist und er fast nichts über sie weiß. Er muss sich entscheiden: Karriere oder Familie?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH