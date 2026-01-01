Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 68: Happy Pills
23 Min.Ab 12
Als die Lehrerin Julia Becker (30) erfährt, dass ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen. Ihre kleine Schwester Emilia (18) zieht zu ihr, doch statt gegenseitigem Trost hat Emilia nur Wut, Hass und Trauer für ihre große Schwester übrig. Einzig ihr Chef Adam (45) - ihre heimliche Affäre - gibt ihr Halt. Doch dann erwischt sie ausgerechnet seinen Sohn Vincent (18) beim dealen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1