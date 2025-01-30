Das Leben ist kein ReiterhofJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 74: Das Leben ist kein Reiterhof
22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Die 27-jährige Johanna Obermaier lebt für ihren Beruf. Als nach ihrem Vater auch noch ihre Mutter an einem Herzinfarkt stirbt, muss sie eine Zwangspause einlegen und auf den elterlichen Reiterhof fahren. Als sich Johanna dort auch noch das Bein bricht, ist das Dilemma perfekt. Ihr einziger Lichtblick: Der charmante Dr. Alexander Moritz (35), der sich besonders liebevoll um sie kümmert. Doch das ist vor allem ihrer eifersüchtigen Cousine Teresa ein Dorn im Auge.
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH