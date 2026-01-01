Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 76: Traue niemals einem Mann
23 Min.Ab 12
Vor einem Jahr kam Lara Lichtes (30) Ehemann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Seither geht es nur noch bergab. Die gemeinsame Firma ist bankrott, die Konten leer und die Versicherung weigert sich, die Lebensversicherung auszubezahlen. Jetzt soll auch noch das gemeinsame Haus unter den Hammer kommen. Für Lara geht die Welt unter. Doch als sie Kai auf der Auktion kennenlernt und sich daraus eine Freundschaft entwickelt, sieht sie einen Hoffnungsschimmer.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH