Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die geborene Mama

SAT.1Staffel 9Folge 82
Die geborene Mama

Die geborene MamaJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 82: Die geborene Mama

22 Min.Ab 12

Klara (34) wünscht sich nichts sehnlicher als eigene Kinder. Doch ohne den richtigen Mann sieht sie ihren Traum dahinschwinden und hat Angst als alte, einsame Jungfer zu enden. Schließlich ringt sie sich zu einer künstlichen Befruchtung durch, fährt nach Holland und macht einen Termin aus. Doch genau an dem Tag schlägt das Schicksal zu und Klara begegnet ihrem Traummann, der strikt gegen Nachwuchs ist. Klara muss sich entscheiden - Liebe oder Kinder?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen