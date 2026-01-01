Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Missbrauchtes Vertrauen

SAT.1Staffel 9Folge 83
Missbrauchtes Vertrauen

Missbrauchtes VertrauenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 83: Missbrauchtes Vertrauen

23 Min.Ab 12

Jan, der Verlobte der, Kripobeamtin Diana Heuer, weigert sich, ein zinsloses Darlehen der Schwiegereltern anzunehmen - obwohl dadurch die gemeinsame Zukunft mit Eigenheim und Kind gesichert wäre! Die Situation eskaliert und Diana packt kurzerhand ihre Sachen. Bei den Ermittlungen zu einem Fall mit versuchtem Todschlag stellt sich als Tatmotiv Geldgier heraus. Diana überdenkt ihre Haltung und möchte auf Jan zugehen. Doch ist es dafür nicht schon zu spät?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen