Jan, der Verlobte der, Kripobeamtin Diana Heuer, weigert sich, ein zinsloses Darlehen der Schwiegereltern anzunehmen - obwohl dadurch die gemeinsame Zukunft mit Eigenheim und Kind gesichert wäre! Die Situation eskaliert und Diana packt kurzerhand ihre Sachen. Bei den Ermittlungen zu einem Fall mit versuchtem Todschlag stellt sich als Tatmotiv Geldgier heraus. Diana überdenkt ihre Haltung und möchte auf Jan zugehen. Doch ist es dafür nicht schon zu spät?
