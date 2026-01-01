Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 12

Heike Keller (37) erkennt ihre Tochter nicht mehr wieder. Von einem Tag auf den anderen möchte Lotta (16) die Schule schmeißen und zum Islam übertreten. Lotta distanziert sich immer mehr von ihrer Mutter und beginnt Kopftuch zu tragen. Die besorgte Mutter will nur eins: Lotta um jeden Preis beschützen! Denn sie hat bereits eine Tochter verloren. Heike will Lotta mit allen Mitteln zur Vernunft bringen und treibt sie dadurch immer noch weiter von sich weg.

