Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich KopftuchJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 85: Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich Kopftuch
22 Min.Ab 12
Heike Keller (37) erkennt ihre Tochter nicht mehr wieder. Von einem Tag auf den anderen möchte Lotta (16) die Schule schmeißen und zum Islam übertreten. Lotta distanziert sich immer mehr von ihrer Mutter und beginnt Kopftuch zu tragen. Die besorgte Mutter will nur eins: Lotta um jeden Preis beschützen! Denn sie hat bereits eine Tochter verloren. Heike will Lotta mit allen Mitteln zur Vernunft bringen und treibt sie dadurch immer noch weiter von sich weg.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH