Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 87: Partnertausch
23 Min.Ab 12
Susanna Carsten (36) ist schon lange nicht mehr glücklich in ihrer Ehe mit Paul (44). Wie konnte sie es zulassen, nur noch für ihren Mann da zu sein und sich dabei zu vergessen? Dann lernen die beiden Jolanda und Leopold kennen. Der Alkohol fließt in Mengen, und schon bald fallen alle Hemmungen. Man küsst sich und flirtet heftig. Dann lässt Leopold die Bombe platzen: Er schlägt einen Partnertausch vor. Zunächst wehren Susanna und Paul ab. Aber die Versuchung ist groß ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1