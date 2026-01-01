Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 91: Der Überraschungsbesuch
Eigentlich konnte Christophs Tag nicht besser starten: Erfolgreicher Kundentermin, neuer Geschäftsabschluss, bevorstehende Provision. Doch dann kommt ihm eine Autopanne in die Quere und sein Leben steht plötzlich Kopf. Denn 15 Jahre nach der Trennung trifft er auf seine Jugendliebe Sarah und deren Familie - darunter auch ihr Sohn Mark. Plötzlich beschleicht Christoph ein ungutes Gefühl: Ist er vielleicht Marks Vater?
