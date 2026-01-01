Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Überraschungsbesuch

SAT.1Staffel 9Folge 91
Der Überraschungsbesuch

Der ÜberraschungsbesuchJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 91: Der Überraschungsbesuch

23 Min.Ab 12

Eigentlich konnte Christophs Tag nicht besser starten: Erfolgreicher Kundentermin, neuer Geschäftsabschluss, bevorstehende Provision. Doch dann kommt ihm eine Autopanne in die Quere und sein Leben steht plötzlich Kopf. Denn 15 Jahre nach der Trennung trifft er auf seine Jugendliebe Sarah und deren Familie - darunter auch ihr Sohn Mark. Plötzlich beschleicht Christoph ein ungutes Gefühl: Ist er vielleicht Marks Vater?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen