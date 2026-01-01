Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 93: Wer bitte ist Zora?
23 Min.Ab 12
Radiomoderator Jakob Wilsen (29) ist um keinen lockeren Spruch verlegen. In seiner Talkshow verteilt er allerlei Ratschläge an seine Hörer. Als die Anruferin "Zora" nach seiner Meinung zu "Kuckuckskindern" fragt, rät er ihr, ihrem Freund den Seitensprung nicht zu beichten. Die biologische Vaterschaft ist schließlich nicht so wichtig. Wie fadenscheinig sein Ratschlag war, merkt Jakob, als ihm seine Freundin Hanna offenbart, dass sie schwanger ist! Ist Hanna die Anruferin "Zora"?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1