SAT.1Staffel 9Folge 96
Folge 96: Liebe und andere Lügen

23 Min.Ab 12

Der Seitensprung von Anton Hirschers Freundin stellt sein ganzes Leben auf dem Kopf. Um aus dem Sumpf von Selbstmitleid und Depressionen herauszukommen, beschließt er, seinen Frust herunterzuschreiben. Er veröffentlicht das frauenfeindliche Buch "Liebe und andere Lügen" unter einem Synonym, und es schlägt ein wie eine Bombe! Als die attraktive Jo (28) in sein Leben tritt, beschließt Anton, ihr nichts von dem Buch zu erzählen, als sie eine abwertende Bemerkung darüber macht.

SAT.1
