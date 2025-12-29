Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksalstage Österreichs: Der Weinskandal

ORF IIIStaffel 1Folge 567vom 29.12.2025
Folge 567: Schicksalstage Österreichs: Der Weinskandal

46 Min.Folge vom 29.12.2025

In dieser Folge der ORF-III-Dokumentationsreihe „Schicksalstage Österreichs“ geht es zurück ins Jahr 1985, in dem österreichischer Wein als "Frostschutzperle“ international für Aufsehen sorgte. Durch die Beimengung des Frostschutzmittels Diäthylenglykol und die Fälschung von Zertifikaten hatten Erzeuger und Händler ein Millionengeschäft gemacht. Die Folge: unzählige Verhaftungen, ein veritabler Politskandal und durch ein rasch durchgeboxtes neues Weingesetz der Beginn einer Erfolgsgeschichte des österreichischen Weins, die bis heute anhält. Regie: Michaela Rathbauer Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film

ORF III
