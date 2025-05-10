Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2025Folge 4vom 10.05.2025
204 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Schlagerstar Michelle und Rap-Queen Sabrina Setlur treten bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Wer singt, schwitzt und siegt sich zum Triumph?

