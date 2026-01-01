Schlank und fit mit Reinhard Nowak
1 StaffelAb 0
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Schlank und fit mit Reinhard Nowak
Der Sommer naht, und viele wollen mit Sport und Diäten in Form kommen. Die Liste der Abnehmtrends ist lang und durchaus skurril: Nur Fleisch, kein Fleisch, High Fat, Low Carb, Apfelessig oder einfach Kaugummi kauen? Auch Schauspieler Reinhard Nowak will den Bauch loswerden. Die Doku begleitet Schauspieler Reinhard Nowak auf dem Weg zum Sixpack. Und nein, gemeint ist nicht das Dosenbier.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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