Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Schlank und fit mit Reinhard Nowak

ORF1Staffel 1Folge 1vom 17.06.2025
Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Schlank und fit mit Reinhard NowakJetzt kostenlos streamen

Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Folge 1: Schlank und fit mit Reinhard Nowak

45 Min.Folge vom 17.06.2025

Der Sommer naht, und viele wollen mit Sport und Diäten in Form kommen. Die Liste der Abnehmtrends ist lang und durchaus skurril: Nur Fleisch, kein Fleisch, High Fat, Low Carb, Apfelessig oder einfach Kaugummi kauen? Auch Schauspieler Reinhard Nowak will den Bauch loswerden. Die Doku begleitet Schauspieler Reinhard Nowak auf dem Weg zum Sixpack. Und nein, gemeint ist nicht das Dosenbier. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlank und fit mit Reinhard Nowak
ORF1
Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Alle 1 Staffeln und Folgen