Schlank und fit mit Reinhard NowakJetzt kostenlos streamen
Schlank und fit mit Reinhard Nowak
Folge 1: Schlank und fit mit Reinhard Nowak
45 Min.Folge vom 17.06.2025
Der Sommer naht, und viele wollen mit Sport und Diäten in Form kommen. Die Liste der Abnehmtrends ist lang und durchaus skurril: Nur Fleisch, kein Fleisch, High Fat, Low Carb, Apfelessig oder einfach Kaugummi kauen? Auch Schauspieler Reinhard Nowak will den Bauch loswerden. Die Doku begleitet Schauspieler Reinhard Nowak auf dem Weg zum Sixpack. Und nein, gemeint ist nicht das Dosenbier. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlank und fit mit Reinhard Nowak
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0