Schlank und fit mit Reinhard NowakJetzt kostenlos streamen
Schlank und fit mit Reinhard Nowak
Folge 2: Schlank und fit mit Reinhard Nowak
45 Min.Folge vom 23.03.2026
Der Sommer steht vor der Türe und viele beginnen sich für die Badesaison mit Sport und Ernährung in Form zu bringen. Die Liste der Abnehmtrends ist lang und durchaus skurril: Nur Fleisch, kein Fleisch, High Fat, Low Carb, Apfelessig oder einfach Kaugummi kauen? Wir begleiten Schauspieler und Kaisermühlen-Blues-Legende Reinhard Nowak auf dem Weg zum Sixpack. Und nein, gemeint ist nicht das Dosenbier. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany
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