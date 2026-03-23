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Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Schlank und fit mit Reinhard Nowak

ORF1Staffel 1Folge 2vom 23.03.2026
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Schlank und fit mit Reinhard Nowak

Folge 2: Schlank und fit mit Reinhard Nowak

45 Min.Folge vom 23.03.2026

Der Sommer steht vor der Türe und viele beginnen sich für die Badesaison mit Sport und Ernährung in Form zu bringen. Die Liste der Abnehmtrends ist lang und durchaus skurril: Nur Fleisch, kein Fleisch, High Fat, Low Carb, Apfelessig oder einfach Kaugummi kauen? Wir begleiten Schauspieler und Kaisermühlen-Blues-Legende Reinhard Nowak auf dem Weg zum Sixpack. Und nein, gemeint ist nicht das Dosenbier. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

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