Staffel 1Folge 7vom 18.07.2025
Die Wellen einer abenteuerlichen Wildwasserfahrt, schlagen auch in den Beziehungen hoch. Wenzel rät Strobel um Fanny zu kämpfen. Doch Phillip will die Beziehung nicht aufgeben. Franzl hat Liebeskummer wegen einer feschen Serviererin im Segelclub und die junge Witwe Vera findet in Wenzel einen verständnisvollen Gesprächspartner. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sascha Wussow (Georg Brandner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Fritz Karl (Phillip Dorndorf) Johanna Liebeneiner (Doris) Birgit Linauer (Pepi) Helmut Zierl (Mathias) Harald Windisch (Peter) Petra Zieser (Karin) Daniela Gaets (Vera) Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Johannes Cizek

