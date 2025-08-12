Schlosshotel Orth (10/20): Der HaupttrefferJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 15: Schlosshotel Orth (10/20): Der Haupttreffer
Sissy hat die Operation gut überstanden. Doch müssen Georg und Wenzel erfahren, dass sie möglicherweise gelähmt bleiben wird. Wenzel bittet Eva, die Rehabilitation zu betreuen. Eva winkt zunächst ab. Barbara, Millionenerbin einer Schokoladefirma, will sich im Schlosshotel von ihrem Scheidungsprozess erholen. Sie lernt dort Johannes kennen, einen Straßenbahnfahrer, der im Lotto gewonnen hat und "sich auch einmal etwas leisten" will. Barbara gefällt ihm und dazu glaubt er noch, dass sie keinen Schilling besitzt. Also zeigt er ihr etwas von der großen Welt. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi Maybach) Kathrin Pilz (Andrea Papst) Ottokar Lehrner (Markus Stelzer) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Gundula Rapsch (Barbara Herrmannsberg) Michael Fitz (Johannes Cermak) Regie: Klaus Gendries Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
