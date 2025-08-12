Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth (11/20): Eine neue Chance

ORF2Staffel 1Folge 16vom 12.08.2025
Schlosshotel Orth (11/20): Eine neue Chance

Schlosshotel Orth (11/20): Eine neue ChanceJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 4

Folge 16: Schlosshotel Orth (11/20): Eine neue Chance

46 Min.Folge vom 12.08.2025

Unter Evas Pflege macht Sissy Fortschritte, doch sie zweifelt an Georgs Liebe – sie glaubt, er könne sie als „Krüppel“ nicht lieben. Währenddessen bekommt Wenzel überraschenden Besuch von seiner französischen Freundin. Gleichzeitig kümmert er sich um die kleine Katrin, die nach einem Kutschenunfall ihr Gedächtnis verloren hat – auch an die Scheidung ihrer Eltern. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Ottokar Lehrner (Markus Stelzer) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Gabriela Benesch (Paula Altmann) Paul Frielinghaus (Robert Altmann) Sascia Ronzoni (Katrin) u.a. Buch: Katharina Hajos und Constanze Fischer Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth Staffel 4
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen