Unter Evas Pflege macht Sissy Fortschritte, doch sie zweifelt an Georgs Liebe – sie glaubt, er könne sie als „Krüppel“ nicht lieben. Währenddessen bekommt Wenzel überraschenden Besuch von seiner französischen Freundin. Gleichzeitig kümmert er sich um die kleine Katrin, die nach einem Kutschenunfall ihr Gedächtnis verloren hat – auch an die Scheidung ihrer Eltern. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Ottokar Lehrner (Markus Stelzer) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Gabriela Benesch (Paula Altmann) Paul Frielinghaus (Robert Altmann) Sascia Ronzoni (Katrin) u.a. Buch: Katharina Hajos und Constanze Fischer Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF
