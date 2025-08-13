Schlosshotel Orth (12/20): Unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 17: Schlosshotel Orth (12/20): Unter Verdacht
Wenzel hat Eva eingeladen mit ihrer Tochter Lilo Urlaub im Schlosshotel zu machen. Kaum haben die beiden Quartier bezogen, verwickelt Lilo Lukas und Franzl in eine aufregende Kriminalgeschichte. Angestachelt von ihrer Stephen King Lektüre, wittert Lilo hinter einem geheimnisvollen Hotelgast einen gefährlichen Attentäter. Bei Nacht und Nebel schleichen sie Varga nach, der sich auf Jacobs Grundstück zu schaffen macht. Sissy geht es von Tag zu Tag besser. Sie freut sich auf ihre Rückkehr zu Rosa und Georg. Doch neigt sie dazu sich zu überanstrengen und bricht plötzlich bewusstlos zusammen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/Hubert Mican
