Wenzel ist in Vorbereitungen zu einem eleganten Galadiner, bei dem Gaby Ollinger die Oberaufsicht über die Weine hat. Jacob ist sofort von der hübschen patenten Frau fasziniert. Georg und Andrea tragen sich mit dem Gedanken gemeinsam die Leitung des Nationalparks zu übernehmen. Ein Gedanke, den Fanny besonders schrecklich findet. Eine Trennung von ihrer Nichte Rosa kann sie sich kaum vorstellen. Das Galadiner lockt allerdings nicht nur geladene Gäste an. Herbert, der von seiner Frau auf strenge Diät gesetzt ist, schleicht sich nächstens in den Keller zum Gustieren. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Sascha Wussow (Georg) Janette Kössler (Lilo) Katrin Pilz (Andrea Papst) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Andreas Ban (Lukas) Simone Heher (Gaby Ollinger) Gert Haucke (Herbert Loderer) Monika Baumgartner (Irma Loderer) u.a. Regie: Klaus Gendries Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
