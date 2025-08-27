Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth (20/20): Scheiden tut weh

ORF2Staffel 1Folge 25vom 27.08.2025
Schlosshotel Orth (20/20): Scheiden tut weh

Folge 25: Schlosshotel Orth (20/20): Scheiden tut weh

46 Min.Folge vom 27.08.2025

Auf Jacob warten gleich zwei Überraschungen. Gaby eröffnet ihm, dass er Vater wird, und er bekommt ein tolles Angebot für seinen lang ersehnten Job. Der Fall um den kleinen Robby, den Wenzel in der Nähe des Hotels aufgestöbert hat, bringt Fanny und Vinzenz als Anwälte auf gegnerische Seiten. Robbys Vater will seinen Buben auch nach der Scheidung uneingeschränkt sehen können. Wenzels Gedanken kreisen jedoch hauptsächlich um Eva. Sein größter Wunsch wäre, dass sie ganz zu ihm nach Gmunden zieht. Lilo kommt auf jeden Fall. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Ulrich Reinthaller (Jacob) Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

