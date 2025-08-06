Schlosshotel Orth (6/20) : SpurensucheJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 7: Schlosshotel Orth (6/20) : Spurensuche
Endlich macht Wenzel seinen lange geplanten Urlaub in Paris. In der Zeit hat Jacob in Wenzels Auftrag die Leitung des Hotels übernommen. Doch mit seiner Gschaftelhuberei sorgt er nicht nur bei Anna und Schimek für Verstimmung. Von den Turbulenzen hinter den Kulissen bemerken Opa Messmer und seine Enkelin Clara nichts. Clara hat herausgefunden, dass sie ein Adoptivkind ist und sucht nun verzweifelt ihre leibliche Mutter. Besetzung: Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepy Maybach) Mathias Kahler (Fredi Preisinger) Dietmar Schönherr (Opa Messmer) Cornelia Gröschel (Clara Stihl) u.a. Buch: Uta Berlet Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Johannes Cizek
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick