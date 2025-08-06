Schlosshotel Orth (7/20): Verkauftes GlückJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 12: Schlosshotel Orth (7/20): Verkauftes Glück
Hartmut Engler hat auf dem Rosnerhof ein Pferd für seine Zucht gekauft und in einer Koppel beim Schlosshotel untergestellt. Als das Pferd am Morgen verschwunden ist, beschuldigt er das Hotel der Schlamperei und die 14-jährige Pferdenärrin Julia des Diebstahls. Tatsächlich findet er das Pferd auf dem Rosnerhof wieder. Wenzels gute Laune, mit der er aus Paris zurückkehrte, ist schnell verfolgen. Bei einem Besuch auf Jacobs Baustelle fällt Sissy von einer Bautreppe. Was zunächst wie ein harmloser Unfall aussieht, hat lebensbedrohende Konsequenzen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
