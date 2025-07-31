Schlosshotel Orth (3/20): DoppelspielJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 3: Schlosshotel Orth (3/20): Doppelspiel
Die Stimmung unter dem Personal ist angespannt, seit Claudia in Wenzels Auftrag das Hotel auf seine Rentabilität überprüft. Besonders Anna bekommt die Kontrollen zu spüren. Wenzel versucht Anna zu beruhigen. Es sollen doch nur neue Konzepte und Ideen für die Küche erarbeitet werden. Claudia erklärt Jacob, dass er seinen Kredit nicht aus den Anteilen finanzieren kann. Und was wäre, wenn er die Anteile verkauft? Wenzel ist entsetzt. Dazu ist das Schlosshotel noch von Journalisten belagert. Hardy Hellmond, Multimillionär und skrupelloser Geschäftsmann, will hier ein Geschäftstreffen abhalten. Was er erst zu spät realisiert: Reginald, ein gewitzter Journalist, treibt ein schlaues Spiel mit ihm. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer), Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Sandra Cervik (Claudia Lendroth) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Gerd Silberbauer (Hardy Hellmond) Christof Wackernagel (Doktor) Timothy Peach (Arthur Remberg) u.a. Buch: Rochus Bassauer Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Milenko Badzic
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick