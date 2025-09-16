Schlosshotel Orth (15/20): Geheime VerbindungenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 17: Schlosshotel Orth (15/20): Geheime Verbindungen
Nach der Wäscherei- und der Datendiebstahlaffäre sollen Fanny und Felix einen Vertrag unterzeichnen, der Vinzenz und Susannes Unschuld bestätigt. Bei Nichtunterzeichnung droht Felix Ablöse - und Susanne steht als Nachfolgerin schon in den Startlöchern. Doch sie unterschätzt Fanny Hartnäckigkeit. Hartnäckig ist auch Heiner Kuhfuß, ein Ex-Patient von Eva, der sie heftig umwirbt. Lilo und Franzl wittern die Chance auf Reichtum, denn Kuhfuß wurde durch sein "Zahnbürstenimperium" zum Millionär. Georg kehrt nach Gmunden zurück und zieht zu Fanny. Durch den Umzug und über die Kinder kommen er und Gabi sich näher. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Sascha Wussow (Georg) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Birgit Linauer (Pepi) Janette Kössler (Lilo) Johanna C. Hohloch (Agnes) Simone Heher (Gabi Ollinger) Robert Meyer (Heiner Kuhfuß) Regie: Karl Kases Buch: Katharina Hajos, Constanze Fischer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick