Schlosshotel Orth (19/20): Himmelsmächte

ORF2Staffel 1Folge 21vom 24.09.2025
46 Min.Folge vom 24.09.2025

Während die Vorbereitungen zu Gabis und Jacobs Hochzeit, trotz Abwesenheit des Bräutigams, auf Hochtouren laufen, sucht Georg bei Fanny Trost. Den hat aber auch Fanny nötig, als sie auf unschöne Weise erfährt, was es mit Felix Frau auf sich hat. Schimek bekommt Besuch von seinem Jugendfreund Emil. Dessen Einsamkeit und Sehnsucht nach menschlichem Kontakt verwickelt die beiden Herren in ein Abenteuer der dritten Art. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Janette Kössler (Lilo) Julia Cencig (Lisa) Simone Heher (Gabi Ollinger) Christoph von Friedl (Hannes) Günter Mack (Emil Czikowski) u.a. Regie: Kurt Ockermüller Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/Hubert Mican

ORF2
