Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth Staffel 5

Schlosshotel Orth (20/20): Die Überraschung

ORF2Staffel 1Folge 22vom 25.09.2025
Schlosshotel Orth (20/20): Die Überraschung

Schlosshotel Orth (20/20): Die ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 5

Folge 22: Schlosshotel Orth (20/20): Die Überraschung

46 Min.Folge vom 25.09.2025

Nur zwei Tage vor der Hochzeit mit Gabi pflegt Jacob intensiven Kontakt zu der attraktiven Risa Müller. Er zieht sich dadurch nicht nur den Ärger von Georg und Gabis Vater zu, sondern wird auch von Herrn Müller attackiert. Nach einer gefühlvollen Aussprache mit Fanny trifft Felix schließlich eine Entscheidung. Auch Gabi fasst einen Entschluss. Allerdings entspricht er nicht ganz jenen Erwartungen, die die Hochzeitsgesellschaft und vor allem Georg und Jacob gehabt haben. Bestetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Heinz Trixner (Vinzenz) Ulrich Reinthaller (Jacob) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Johanna C. Hohloch (Agnes) Julia Cencig (Lisa) Janette Kössler (Lilo) Simone Heher (Gabi Ollinger) Christian Futterknecht (Herr Ollinger) Brigitte Beyerle (Risa Müller) Michael Schwarzmaier (Walter Müller) u.a. Regie: Kurt Ockermüller Buch: Uta Berlet Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth Staffel 5
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 5

Schlosshotel Orth Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen