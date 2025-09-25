Schlosshotel Orth (20/20): Die ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 22: Schlosshotel Orth (20/20): Die Überraschung
Nur zwei Tage vor der Hochzeit mit Gabi pflegt Jacob intensiven Kontakt zu der attraktiven Risa Müller. Er zieht sich dadurch nicht nur den Ärger von Georg und Gabis Vater zu, sondern wird auch von Herrn Müller attackiert. Nach einer gefühlvollen Aussprache mit Fanny trifft Felix schließlich eine Entscheidung. Auch Gabi fasst einen Entschluss. Allerdings entspricht er nicht ganz jenen Erwartungen, die die Hochzeitsgesellschaft und vor allem Georg und Jacob gehabt haben. Bestetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Heinz Trixner (Vinzenz) Ulrich Reinthaller (Jacob) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Johanna C. Hohloch (Agnes) Julia Cencig (Lisa) Janette Kössler (Lilo) Simone Heher (Gabi Ollinger) Christian Futterknecht (Herr Ollinger) Brigitte Beyerle (Risa Müller) Michael Schwarzmaier (Walter Müller) u.a. Regie: Kurt Ockermüller Buch: Uta Berlet Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick