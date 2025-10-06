Schlosshotel Orth (6/20): VerstimmungenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 24: Schlosshotel Orth (6/20): Verstimmungen
Weil sie sich von ihrem Vater, dem Immobilienmakler Bernd Wietenstock, vernachlässigt fühlt, läuft Isa davon. Sie kann allerdings nicht wissen, dass Bernds schwieriger Kunde der berühmte Popsänger Matt G. ist. Felix soll Fanny dazu bringen, ihre Schlosshotel-Anteile zu verkaufen. Als Fanny sich weigert, beschließt Ruth sie zur Rede zu stellen. Pepi hat beschlossen, zu ihrer Schwester nach München zu ziehen und nimmt ihren schweren Abschied vom Schlosshotel. Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Julia Cencig (Lisa) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Karsten Speck (Bernd Wietenstock) Sophie Pflügler (Isa Wietenstock) Steffen Schult (Matthias Greindl) Heidelinde Theresina (Gerda Maybach) u.a. Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick