Schlosshotel Orth (9/20): Die Versuchung
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 27: Schlosshotel Orth (9/20): Die Versuchung
Harriet und Haralds Traumhochzeit im Schlosshotel steht bevor. Da taucht Conny, Haralds Ex-Freundin, auf und setzt alles daran, das Brautpaar auseinander zu bringen. Als Harriet Harald und Conny zusammen überrascht, scheint Sebastians Arbeit an der Hochzeitstorte umsonst gewesen zu sein. Der Preis für Fannys Scheidung von Vinzenz ist hoch: Es geht um ihre finanzielle Existenz. Felix steht ihr bei - was von Ruth nicht ganz unbemerkt bleibt. Mit Albert Fortell (Felix Hofstätter), Nicole R. Beutler (Fanny), Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter), Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann), Janette Kössler (Lilo), Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer), Heinz Trixner (Vinzenz Strobel), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Lotte Ledl (Anna Kofler), Andreas Ban (Lukas), Christian Pogats (Sebastian), Karl Menrad (Albert Novak), Gordon Catlin (Dr. Husak), Pia Baresch (Harriet Conradi), Alexander Lutz (Harald Melzer), Iris Junik (Conny) u.a. Buch: Uta Berlet Regie: Christa Mühl Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Hubert Mican
