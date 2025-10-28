Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 6

Schlosshotel Orth (20/20): Die Auszeichnung

ORF2Staffel 1Folge 39vom 28.10.2025
Schlosshotel Orth (20/20): Die Auszeichnung

Folge 39: Schlosshotel Orth (20/20): Die Auszeichnung

46 Min.Folge vom 28.10.2025

Schimek hat mit besonders schwierigen Gästen zu kämpfen, doch seine berühmte Nervenstärke wird diesmal mit einer Auszeichnung belohnt. Auch Felix’ und Ruths Arbeit trägt Früchte: Das Schlosshotel gewinnt den Preis für innovativen Tourismus. Um zu verhindern, dass Max erfährt, wer sein Vater ist, würde Carla über Leichen gehen. Im Glück schwelgen Lilo und Hannes: Sie haben endlich zueinander gefunden. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Hans Liechti Bildquelle: ORF/Hubert Mican

