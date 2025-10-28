Schlosshotel Orth (20/20): Die AuszeichnungJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 39: Schlosshotel Orth (20/20): Die Auszeichnung
Schimek hat mit besonders schwierigen Gästen zu kämpfen, doch seine berühmte Nervenstärke wird diesmal mit einer Auszeichnung belohnt. Auch Felix’ und Ruths Arbeit trägt Früchte: Das Schlosshotel gewinnt den Preis für innovativen Tourismus. Um zu verhindern, dass Max erfährt, wer sein Vater ist, würde Carla über Leichen gehen. Im Glück schwelgen Lilo und Hannes: Sie haben endlich zueinander gefunden. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Hans Liechti Bildquelle: ORF/Hubert Mican
