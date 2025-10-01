Schlosshotel Orth (4/20): SpekulationenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 4: Schlosshotel Orth (4/20): Spekulationen
Felix gerät ins Visier eines finsteren Börsenhaies, den Carla auf ihn angesetzt hat. Mit einem gefährlichen falschen Tipp droht ihm großer Verlust. Doch dessen kluge Tochter Muriel durchschaut den Plan und stellt sich ihm entgegen. Während das Schlosshotel weiterhin ums Überleben kämpft, vereinen sich Felix und Robert, um mit einem neuen Natureventpark das Ruder herumzureißen. Doch dann taucht ein geheimnisvoller Gast auf, der Pepis Leben völlig durcheinanderbringt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Janette Kössler (Lilo) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Julia Cencig (Lisa) Fritz von Friedl (Claus Blüm) Udo Schenk (Mario Steinbach) Aline Hochscheid (Muriel Steinbach) Gordon Catlin (Dr. Husak) Heidelinde Theresina (Gerda Maybach) Regie: Karl Kases Buch: Uta Berlet Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick