Schlosshotel Orth (5/10): Der LockvogelJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 6
Folge 5: Schlosshotel Orth (5/10): Der Lockvogel
Der Fahrlehrer Henning Berger wird von seiner zukünftigen Frau Helen durch den sehr attraktiven Lockvogel Lea auf die Probe gestellt. Carla und Vinzenz einen ihre Kräfte gegen Felix, der auf der Suche nach einem Investor für den Natureventpark durch Fannys Hilfe trotzdem einen kleinen Erfolg verbuchen kann. Pepi erfährt die wahren Hintergründe für den Besuch ihrer Schwester - Hintergründe, die ihr Leben verändern könnten. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole Beutler (Fanny) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sebastian Baur (Robert Waldner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Christian Pogats (Sebastian) Johanna C. Hohloch (Agnes) Julia Cencig (Lisa) Fritz von Friedl (Claus Blüm) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Katharina Schubert (Helen Scholl) Dietrich Adam (Henning Berger) Dennenesch Zoudé (Lea) u.a. Regie: Karl Kases Bildquelle:ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick