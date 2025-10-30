Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (2/15): Verborgene Schätze

ORF2Staffel 1Folge 2vom 30.10.2025
46 Min.Folge vom 30.10.2025

Archäologin Sophie Kästner „mietet“ sich den Straßenmaler Oskar, um ihrem Ex-Mann zu imponieren. Felix versucht, seinen Sohn Max vom Wegziehen abzuhalten, während Anna Schimek zu einem gemeinsamen Hobby überreden will. Die Tipps des Personals sorgen dabei für zusätzliche Komplikationen und humorvolle Momente. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian Frank) Julia Cencig (Lisa) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Lena Stolze (Dr. Sophie Kästner) Hans Sigl (Oskar Krüger) Krystian Martinek (Dr. Gerhard Steinacker) Anette Hellwig (Penelope Tietmayr) Buch: Katharina Hajos Constanze Fischer Regie: Christa Mühl Bildquelle: ORF/Hubert Mican

