Folge 11: Schlosshotel Orth (11/15): Erzfreunde
Weinheim und Knapp, die Grandseigneure der Confiserie, sollen im Schlosshotel einen Vortrag halten. Aber sie sind seit Jahr und Tag zerstritten. In der Unterschlagungsgeschichte steht es Aussage gegen Aussage. Carla will, dass Vinzenz die Verteidigung von Iris übernimmt und sie so manipuliert, dass Felix als Schuldiger da steht. Lilos Blutwerte bessern sich, aber sie kämpft mit einer Depression. Max und Hannes bereiten eine Überraschung vor. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian Frank) Julia Cencig (Lisa) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Hubert Mican
