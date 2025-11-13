Schlosshotel Orth (12/15): Ein gutgemeinter RatJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 12: Schlosshotel Orth (12/15): Ein gutgemeinter Rat
Die Flitterwochen von Katja und Andreas nehmen ein jähes Ende als Andreas Mutter plötzlich in der Tür steht. Sie will nur eines: Ihren Sohn vor einer Mesalliance bewahren. Felix ist entsetzt, als er erfährt, dass ausgerechnet Vinzenz, Carlas engster Vertrauter, Iris verteidigen soll. Lilo erholt sich langsam und sucht wieder den Kontakt zu ihren Freunden. Ruth findet den überraschenden Grund für ihre hormonellen Störungen heraus. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes) Susanna Knechtl (Iris) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Karl Menrad (Albert Novak) Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick