Schlosshotel Orth (13/15): PerspektivenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 13: Schlosshotel Orth (13/15): Perspektiven
Paula ist eine eifrige Hörerin der Lebensberatungs-Sendung von Bella Conradi. Im Schlosshotel will sie das Gelernte an die frustrierte Johanna weitergeben, ohne zu wissen, wer sich hinter dieser Frau verbirgt...Vinzenz sucht nach einem Beweis dafür, dass Carla und Iris Kontakt hatten. Ohne Erfolg. Felix und Ruth freuen sich über ihren Nachwuchs. Ruths Freude trübt sich, als sie erfährt, dass Fanny zum Prozess gegen Iris anreisen wird. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes) Susanna Knechtl (Iris) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Christian Pogats (Sebastian) Janina Hartwig (Paula) Ulli Maier (Johanna) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Hubert Mican
