Schlosshotel Orth (9/15): Reine NervensacheJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 9: Schlosshotel Orth (9/15): Reine Nervensache
Die Mountainbiker Frank und Willy treten zu einem Ausscheidungsrennen an. Willy versucht mit allen Mitteln den älteren Frank zur Aufgabe zu überreden. Beim Rennen muss Willy feststellen, dass er mit seinen unsportlichen Methoden nicht alleine ist.... In Felix keimt langsam der Verdacht, dass Iris in die Unterschlagungen, die man ihm anlastet, verwickelt ist. Lilo muss sich einer Knochenmarkspunktion unterziehen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Stefano Bernardin (Max) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Martin Brambach (Frank) Georg Friedrich (Willy) Toni Slama (Max Dellbrück) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick