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Schlosshotel Orth Staffel 7

Schlosshotel Orth (3/15): Ein unschlagbares Team

ORF2Staffel 7Folge 3vom 02.11.2025
Schlosshotel Orth (3/15): Ein unschlagbares Team

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Schlosshotel Orth Staffel 7

Folge 3: Schlosshotel Orth (3/15): Ein unschlagbares Team

46 Min.Folge vom 02.11.2025

Anna will Schimek zum Kegeln überreden, doch er lehnt jede sportliche Aktivität ab. Mit Unterstützung von Maria Weber und den Damen des Kegelvereins "Concordia" ändert sich Schimeks Einstellung allmählich. Unterdessen müssen Felix und Max eine Nacht am Berg verbringen, weil der Rückweg blockiert ist. Bei einem Vater-Sohn-Gespräch kommen sie sich näher, während Ruth und Alexander entdecken, dass sie mehr verbindet als nur das Einrichten des Hauses. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Christian Pogats (Sebastian Frank) Johanna C. Hohloch (Agnes) Marianne Mendt (Maria Weber) Ingrid Malinka (Susi Berger) Regie: Christa Mühl Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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