Schlosshotel Orth (3/15): Ein unschlagbares TeamJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 7
Folge 3: Schlosshotel Orth (3/15): Ein unschlagbares Team
Anna will Schimek zum Kegeln überreden, doch er lehnt jede sportliche Aktivität ab. Mit Unterstützung von Maria Weber und den Damen des Kegelvereins "Concordia" ändert sich Schimeks Einstellung allmählich. Unterdessen müssen Felix und Max eine Nacht am Berg verbringen, weil der Rückweg blockiert ist. Bei einem Vater-Sohn-Gespräch kommen sie sich näher, während Ruth und Alexander entdecken, dass sie mehr verbindet als nur das Einrichten des Hauses. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Konstanze Breitebner (Carla Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Christian Pogats (Sebastian Frank) Johanna C. Hohloch (Agnes) Marianne Mendt (Maria Weber) Ingrid Malinka (Susi Berger) Regie: Christa Mühl Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick