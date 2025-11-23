Schlosshotel Orth (1/15): VolltrefferJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 1: Schlosshotel Orth (1/15): Volltreffer
Flora wurde von ihrer Mutter mit sanfter Gewalt zum Modeln genötigt. Dabei würde Flora viel lieber Fußball spielen. Der FC Gmunden wäre ihr für ihre Hilfe dankbar, will man doch eine erneute Niederlage gegen Ebensee verhindern. Felix steigt zum Regionalmanager auf. Er hofft, dass er deswegen nicht zu viele Abstriche im Privatleben machen muss - immerhin wird er bald Vater. Im Traunstein hat sich ein geheimnisvolles Geschwisterpaar eingekauft. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Eva Kryll (Evelyn Gruber) Anja Knauer (Flora Gruber) Daniel Keberle (Martin Ebner) Katinka Heichert (Irene Martinek) Regie: Dagmar von Chappuis Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
